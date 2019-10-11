НКРЭКУ хочет поставить импортеров электроэнергии в привилегированное положение, - Трохимец

Проект решения НКРЭКУ относительно уплаты тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" при экспортно-импортных операциях ставит импортеров в привилегированное положение. Таким образом власть сознательно уничтожает отечественную генерацию, написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, сообщают "Українські новини".

"История с #ВосьмаПравкаГеруса, которой был открыт свободный импорт электроэнергии из России, продолжается. НКРЭКУ обнародовало проект решения по установлению требований по уплате тарифа на передачу НЭК Укрэнерго при операциях экспорта и импорта электроэнергии. НКРЭКУ предлагает установить неравные, актиконкурентные требования которые освобождают от уплаты тарифа за передачу импортеров электроэнергии и обязывают платить тариф на передачу только экспортеров", - написал Трохимец.

По его мнению, такое решение предоставляет преференции импортерам электроэнергии над экспортерами, искусственно увеличивая себестоимость экспорта.

"Экспортер/импортер электроэнергии при распределении межгосударственного пересечения на аукционе претендуют на один и тот же объем пропускной способности. Тот факт, что себестоимость экспорта искусственно увеличивается на тариф на передачу, предоставляет привилегированное положение импортерам над экспортерами. Следовательно, принятие указанных изменений в Кодекс системы передачи являются антиконкурентными действиями НКРЭКУ в понимании ч.2. ст. 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в части предоставления группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов", - написал Трохимец.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время импорт электроэнергии осуществляется из России. И отдавая предпочтение импортерам, власть фактически позволяет ей зарабатывать на нашем энергорынке и уничтожает собственную генерацию.

"Это решение ставит в неравные условия экспортеров и импортеров электроэнергии, отдавая предпочтение последним. А импорт в Украину сейчас осуществляется из России. То есть украинская власть сознательно дает российской генерации зарабатывать на украинском рынке, а украинскую генерацию при этом убивает", - пояснил Трохимец.

Напомним, ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия целенаправленно делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, – это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.