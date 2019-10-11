НКРЕКП хоче поставити імпортерів електроенергії в привілейоване становище, - Трохимець

Проект рішення НКРЕКП щодо сплати тарифу на передачу НЕК "Укренерго" при експортно-імпортних операціях ставить імпортерів в привілейоване становище. Таким чинном влада свідомо нищить вітчизняну генерацію, написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, повідомляють "Українські новини".

"Історія з #ВосьмаПравкаГеруса, якою було відкрито вільний імпорт електроенергії з Росії, продовжується. НКРЕКП оприлюднило проект рішення щодо встановлення вимог щодо сплати тарифу на передачу НЕК Укренерго при операціях експорту та імпорту електроенергії. НКРЕКП пропонує встановити нерівні, актиконкурентні вимоги які звільняють від сплати тарифу за передачу імпортерів електроенергії та зобов’язують сплачувати тариф на передачу тільки експортерів", - написав Трохимець.

На його думку, таке рішення надає преференції імпортерам електроенергії над експортерами, штучно збільшуючи собівартість експорту.

"Експортер/імпортер електроенергії при розподілі міждержавного перетину на аукціоні претендують на один і той же самий обсяг пропускної спроможності. Той факт, що собівартість експорту штучно збільшується на тариф на передачу, надає привілейоване становище імпортерам над експортерами. Отже, прийняття зазначених змін до Кодексу системи передачі є антиконкурентними діями НКРЕКП в розумінні ч.2. ст. 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції" в частині надання групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - написав Трохимець.

Він також звернув увагу на те, що нині імпорт електроенергії здійснюється з Росії. І надаючи перевагу імпортерам, влада фактично дозволяє їй заробляти на нашому енергоринку та нищить власну генерацію.

"Це рішення ставить в нерівні умови експортерів та імпортерів електроенергії, надаючи перевагу останнім. А імпорт в Україну наразі здійснюється з Росії. Тобто українська влада свідомо дає російській генерації заробляти на українському ринку, а українську генерацію при цьому вбиває", - пояснив Трохимець.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Росія цілеспрямовано робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. Та нагадав, що "енергетичну зброю" в Кремлі вже використовували проти України не раз. На його думку, імпорт електроенергії з Росії, який почався 1 жовтня, – це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ і який матиме негативні наслідки не тільки для енергетичної галузі, а й країни в цілому.