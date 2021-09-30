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НКРЭКУ должно позволить ТЭС и ТЭЦ в Бурштынском острове продавать электроэнергию не ниже себестоимости, - ПЭАУ

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 17:37
НКРЭКУ должно позволить ТЭС и ТЭЦ в Бурштынском острове продавать электроэнергию не ниже себестоимости, - ПЭАУ Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ценовые ограничения (прайс-кэпы) в Бурштынском энергоострове не позволяют производителям электроэнергии покрывать свои обоснованные расходы, в частности накапливать топливо и проводить необходимые плановые ремонты оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ).

"За рекордные за все последние годы мировые цены на природный газ и уголь, содержание прайс-кэпов в Бурштынском энергоострове на уровне 2019 года производит убыточность работы работающих в нем производителей, снижает надежность их работы, создает риски срыва прохождения осенне-зимнего периода", - говорится в заявлении.

Запасы угля на складах ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" составляют 0,1 тыс. тонн (на 38 тыс. тонн меньше графика), ТЭЦ работает "с колес", за последний месяц уже два раза останавливалась из-за отсутствия топлива, указали в ПЭАУ.

Вследствие нерыночных прайс-кэпов текущие цены на РДН в Бурштынском энергоострове в 2-3 раза ниже, чем в соседних странах ЕС, что делает импорт в Бурштынский энергоостров нецелесообразным, искусственно ограничивая конкуренцию.

"Указанная ситуация в значительной степени является следствием необоснованных ценовых ограничений на РДН и РСВ и требует срочного исправления со стороны регулятора", - резюмировали в ассоциации.

Как сообщалось, государственная ТЭЦ в Калуше просит НКРЭКУ повысить прайс-кэпы на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне "Бурштынский остров" до уровня, действующего в зоне Объединенной энергосистемы Украины.

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