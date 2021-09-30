НКРЕКП має дозволити ТЕС і ТЕЦ в Бурштинському острові продавати електроенергію не нижче собівартості, - ПЕАУ

Цінові обмеження (прайс-кепи) в Бурштинському енергоострову не дозволяють виробникам електроенергії покривати свої обґрунтовані витрати, зокрема накопичувати паливо і проводити необхідні планові ремонти обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Першої енергетичної асоціації України (ПЕАУ).

"За рекордних за всі останні роки світових цінах на природний газ і вугілля, утримання прайс-кепів у Бурштинському енергоострові на рівні 2019 року продукує збитковість роботи працюючих в ньому виробників, знижує надійність їх роботи, створює ризики зриву проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в заяві.

Запаси вугілля на складах ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" складають 0,1 тис. тонн (на 38 тис. тонн менше графіку), ТЕЦ працює "з коліс", за останній місяць вже два рази зупинялась через відсутність палива, зазначили в ПЕАУ.

Внаслідок неринкових прайс-кепів поточні ціни на РДН у Бурштинському енергоострові є у 2-3 рази нижчими, ніж у сусідніх країнах ЄС, що робить імпорт в Бурштинський енергоострів недоцільним, штучно обмежуючи конкуренцію.

"Зазначена ситуація значною мірою є наслідком необґрунтованих цінових обмежень на РДН та ВДР і потребує термінового виправлення з боку Регулятора", - резюмували в асоціації.