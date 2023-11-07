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НКРЕКП заявляє про подальшу лібералізацію ринку електроенергії

Вівторок 07 листопада 2023 17:35
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НКРЕКП заявляє про подальшу лібералізацію ринку електроенергії Фото: НКРЕКП заявляє про подальшу лібералізацію ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) працює над подальшою лібералізацію ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НКРЕКП.

В ньому зазначається, що 9 листопада 2023 року НКРЕКП планує розглянути питання про перегляд прайс-кепів на організованих сегментах ринку електричної енергії.

"Прийняття цього рішення є черговим кроком регулятора в напрямку подальшої лібералізації ринку електричної енергії, а також синхронізації стандартів роботи на українському ринку з ринками європейськими, що є обов’язковою умовою набуття Україною членства в ЄС", - наголосили в регуляторі.

НКРЕКП зауважує, що перегляд прайс-кепів та розширення часових меж їх дії створює фінансово-економічні підґрунтя для роботи на ринку високоманевреної (пікової) розподіленої генерації, що є особливо важливим з для посилення надійності енергосистеми під час проходження зими в умовах війни.

"Це стане ефективним інструментом для покращення інвестиційного клімату в країні, зокрема, залучення інвестицій в енергетичну галузь", - підкреслили в Регуляторі.

Раніше державне підприємство "Оператор ринку" заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.

Також голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець заявляв, що запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії.

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