У НКРЕКП виступають за поступове скасування заборони на експорт газу

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виступають за скасування заборони на експорт природного газу з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександра Косянчука.

"Ми, регулятор, виступали і завжди будемо виступати за ринкові механізми. Заборона експорту не є ринковим механізмом, тому ми виступаємо за відміну заборони на експорт поступово. Можливо це потрібно обговорювати. Звичайно, енергетична безпека передусім, але це потрібно робити", - сказав він.

Косянчук зауважив, що в український ринок природного газу високою мірою імплементовано європейське законодавство і сам ринок глибоко інтегрований у європейський.

"Аукціони працюють, доступ потужностей є, підземні сховища є, імпорт є, є перепони з експортом. Це об’єктивна правда і реальна перепона до інтеграції ринків", - наголосив він.

Раніше у Верховній раді заявили, що депутати звернуться до РНБО та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.