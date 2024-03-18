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В НКРЭКУ выступают за постепенную отмену запрета на экспорт газа

Понедельник 18 марта 2024 20:08
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В НКРЭКУ выступают за постепенную отмену запрета на экспорт газа Фото: в НКРЭКУ выступают за постепенную отмену запрета на экспорт газа (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выступают за отмену запрета на экспорт природного газа из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ Александра Косянчука.

"Мы, регулятор, выступали и всегда будем выступать за рыночные механизмы. Запрет экспорта не является рыночным механизмом, поэтому мы выступаем за отмену запрета на экспорт постепенно. Возможно, это нужно обсуждать. Конечно, энергетическая безопасность прежде всего, но это нужно делать", - сказал он. он.

Косянчук отметил, что в украинский рынок природного газа в высокой степени имплементировано европейское законодательство и сам рынок глубоко интегрирован в европейский.

"Аукционы работают, доступ мощностей есть, подземные хранилища есть, импорт есть, есть препятствия с экспортом. Это объективная правда и реальная преграда к интеграции рынков", - подчеркнул он.

Ранее в Верховной раде заявили, что депутаты обратятся в СНБО и Кабинет министров Украины по вопросу отмены запрета на экспорт природного газа.

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