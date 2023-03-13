НКРЕКП створило умови для обвалу ринку електроенергії або банкрутства Гарпоку, - експерт

За її словами, в комісії запропонували, щоб "Укренерго" більше не покривав позитивні торгівельні небаланси Гарпока, тобто ту частину, яку не продали на різних сегментах ринку електроенергії, але яка була фактично вироблена.

"Що це означає? Фактично у Гарпока залишається два шляхи: змиритись, що це повільний, але впевнений шлях до банкрутства - бо більше не буде джерела для виплат "зеленим". Або обвалити ціну на ринку, намагаючись продати "зеленку" за будь-яку ціну", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що 7 березня НКРЕКП вирішило одноосібно встановити нові умови розрахунку небалансів ДП "Гарантований покупець" щодо торгівлі електроенергією з відновлюваних джерел.

8 вересня 2022 року Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.

На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки.