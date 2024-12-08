НКРЕКП повинна терміново зняти штучні бар'єри для імпорту електроенергії, - експерт

Штучні обмеження цін на електроенергію блокують імпорт і перешкоджають вільній торгівлі на енергетичному ринку.

Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Кожен раз задаю собі питання, чому ми взагалі повертаємося до прайскепів знову і знову", - зазначив Трохимець під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

За словами експерта, прайс-кепи, введені у 2019 році як тимчасовий запобіжний захід, вже втратили свою актуальність після п'яти років функціонування ринку.

"Ми вже 5 років працюємо в ринку і цілком зрозуміло, що прайс-кепи свою функцію, вони самі по собі віджили", - наголосив Трохимець.

Він пояснив, що поточні обмеження створюють штучні перешкоди для імпорту електроенергії:

"Прайс-кепи створюють штучні обмеження для імпортної електричної енергії, тому що наші прайс-кепи нижчі, ніж вартість електричної енергії, яку можна закуповувати".

Трохимець також звернув увагу на неефективність використання аварійної допомоги замість імпорту:

"І замість того, щоб використовувати інструмент імпорту, ми застосовуємо інструмент аварійної допомоги, який в рази дорожче і призводить до фінансових втрат Укренерго".

На завершення експерт закликав до чіткого визначення напрямку розвитку енергетичного ринку України.

"Нам треба визначитися все-таки, що у нас за ринок, регульований чи вільний, як ми рухаємося. Чи ми інтегруємося в європейський ринок з точки зору ціни, чи не інтегруємося і далі займаємося популістичними речами", - заявив він.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради закликали членів НКРЕКП негайно скасувати прайс-кепи для розблокування імпорту та подолання дефіциту електроенергії.