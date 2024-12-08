НКРЭКУ должна срочно снять искусственные барьеры для импорта электроэнергии, - эксперт

Искусственные ограничения цен на электроэнергию блокируют импорт и препятствуют свободной торговле на энергетическом рынке.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Каждый раз задаю себе вопрос, почему мы вообще возвращаемся к прайскепам снова и снова", - отметил Трофимец во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По словам эксперта, прайс-кепы, введенные в 2019 году как временная мера пресечения, уже потеряли свою актуальность после пяти лет функционирования рынка.

"Мы уже 5 лет работаем в рынке и вполне понятно, что прайс-кепы свою функцию, они сами по себе отжили", – подчеркнул Трофимец.

Он пояснил, что текущие ограничения создают искусственные помехи для импорта электроэнергии:

"Прайс-кепы создают искусственные ограничения для импортной электрической энергии, потому что наши прайс-кепы ниже, чем стоимость электрической энергии, которую можно закупать".

Трофимец также обратил внимание на неэффективность использования аварийной помощи вместо импорта:

"И вместо того, чтобы использовать инструмент импорта, мы применяем инструмент аварийной помощи, который в разы дороже и приводит к финансовым потерям Укрэнерго".

В заключение эксперт призвал к четкому определению направления развития энергетического рынка Украины.

"Нам нужно определиться все-таки, что у нас за рынок, регулируемый или свободный, как мы двигаемся. Интегрируемся ли мы в европейский рынок с точки зрения цены, не интегрируемся ли и дальше занимаемся популистическими вещами", - заявил он.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Совета призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить прайс-кепы для разблокирования импорта и преодоления дефицита электроэнергии.