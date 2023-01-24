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НКРЕКП оштрафувала уже 5 обленерго за недотримання графіків відключень в умовах дефіциту

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Вівторок 24 січня 2023 15:25
НКРЕКП оштрафувала уже 5 обленерго за недотримання графіків відключень в умовах дефіциту Фото: НКРЕКП оштрафувала уже 5 обленерго за недотримання графіків відключень в умовах дефіциту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала уже 5 обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення комісії.

Штраф накладено на "ДТЕК Київські електромережі" та Одеські електромережі.

На попередньому тижні аналогічні штрафи були накладені на Вінницяобленерго, Волиньобленерго та Чернівціобленерго.

На наступні засідання перенесені питання про штрафи до Львівобленерго, Тернопільобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Нагадаємо, з жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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