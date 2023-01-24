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НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита

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Вторник 24 января 2023 15:25
НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита Фото: НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), оштрафовала уже 5 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение комиссии.

Штраф наложен на "ДТЭК Киевские электросети" и Одесские электросети.

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницуоблэнерго, Волынеблэнерго и Черновцыоблэнерго.

На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах во Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Напомним, с октября 2022 года россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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