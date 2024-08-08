НКРЕКП у новому складі повернулася до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл

Після призначення нового голови та членів Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

"Лише тиждень тому було оновлено склад НКРЕКП, але цього терміну виявилося достатньо, аби знов почалась підготовка процедури уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії", - сказав він.

"Необов’язково буде один тариф для всіх споживачів. Цілком можливо, що НКРЕКП все ж таки залишить 1-й та 2-й класи напруги. Фінальна мета цих дій - "витягнути" із економіки України 26 млрд грн та передати ці кошти "Енергоатому", - підкреслив співрозмовник.

Раніше, 17 липня 2024 року, попередній голова НКРЕКП відмовився від уніфікації тарифів на електроенергії, назвавши таке рішення "шкідливим" та таким, що "становить загрозу для держави».

"Сьогодні не прозвучали аргументи "за", хоча теоретично вони є - вигода при платі за розподіл для малого бізнесу, а також б знівелювало поодинокі ризики зловживань для споживачів, які перепстрибували з одного класу на другий, і збільшення доходів державних "Енергоатому" та "Укргідроенерго". Але вони не витримують критики контраргументами, які ми почули за ці дні. Я особисто для себе прийняв такий висновок - це рішення було б не те, що неправильним, а воно шкідливе і небезпечне для держави. Тому прийняв рішення навіть не голосувати про початок процедури", - наголошував Валерій Тарасюк.

До цього Міністерство енергетики України та НКРЕКП під час обговорення цієї ініціативи у комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку не змогли надати розрахунки щодо оцінки вплив на економіку та очікуваний економічний ефект від уніфікації тарифів на електроенергії.