НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року

Як зазначили на засіданні, це стосується затвердження актів за січень, лютий, липень, серпень, вересень 2023 року.

"Крига скресла, як то кажуть. Нарешті ми почали вирішувати цю проблему", - прокоментував рішення голова Комісії Валерій Тарасюк.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими для уряду до вирішення (у терміни від 1 до 6 місяців) поставлено питання заборгованостей.

На думку експертів, проблему кругових заборгованостей в енергетиці України треба вирішувати терміново, оскільки вже спливають терміни, які були надані на вирішення цього питання РНБО.