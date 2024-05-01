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НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року

Фото: НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг на засіданні 30 квітня затвердила для ДП Гарантований покупець вартість послуги з підтримки галузі ВДЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комісії.

Як зазначили на засіданні, це стосується затвердження актів за січень, лютий, липень, серпень, вересень 2023 року.

"Крига скресла, як то кажуть. Нарешті ми почали вирішувати цю проблему", - прокоментував рішення голова Комісії Валерій Тарасюк. 

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими для уряду до вирішення (у терміни від 1 до 6 місяців) поставлено питання заборгованостей.

На думку експертів, проблему кругових заборгованостей в енергетиці України треба вирішувати терміново, оскільки вже спливають терміни, які були надані на вирішення цього питання РНБО.

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