НКРЭКУ наконец-то утвердила объем поддержки зеленых электростанций за 5 месяцев 2023 года

Как отметили на заседании, это касается утверждения актов за январь, февраль, июль, август, сентябрь 2023 года.

"Льд тронулся, как говорится. Наконец-то мы начали решать эту проблему", - прокомментировал решение председатель Комиссии Валерий Тарасюк.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей.

По мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку уже истекают сроки, предоставленные на решение этого вопроса СНБО.