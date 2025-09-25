НКРЕКП може змінити норму правил для боржників, що роками не платять за світло, - Кучеренко

"Той, хто не хоче платити, він каже, що його відключають. А енергетики кажуть, ні, ми нікого не відключаємо. Ми не постачаємо товар безкоштовно тому, хто за нього не платить. Погодьтеся, що так спокійно, то в енергетиків же є аргументи. Вони ж кажуть, ну чому ми вам зобов’язані постачати свій товар безкоштовно, оскільки ми все рівно за це маємо розрахуватися з атомниками, з мережами, з вугільщиками, з газовиками, з генерацією", - сказав Кучеренко.

За його словами, багато непобутових споживачів користуються прогалинами в правилах та уникають відповідальності.

"Вони кажуть, ну ми не платимо, але ви нас не маєте права відключити. Ну це має держава, якщо вважає, що хтось може не платити, то… тоді держава має джерела покриття цього знайти, і ніяких питань немає. А вона ж не знаходить, і вона перекладає це на енергетиків", - наголосив депутат.

Кучеренко також уточнив, що необхідно ліквідувати "лазівку", коли непобутові боржники йдуть до суду й уникають відключення.

"Маса комунальних, всіляких структур заходять сюди, працюють з нашими чудовими судами, по два, по три роки йдуть розгляди питань, і вони по суті кредитуються за рахунок всієї країни. Це наша з вами спільна електроенергія. А в цей час такі хитро вжарені, вони кажуть, ми в суді, і ми вам два-три роки не будемо платити, бо така норма правил. І тому Нацкомісія змінює тільки один пункт цієї норми правил. Ви заходите в суд, судіться, але за поточні всі споживання електроенергії ви зобов’язані платити", - пояснив він.

"У нас, я не хочу крайніми наробити НКРЕКП, хоча я їх критикую завжди. Але в даному випадку, як на мене, вони мають повне право зробити це, прийняти це рішення, і одночасно у уряду вимагати, щоби уряд чітко визначив, як він компенсує, якими механізмами оцим боржникам, або іншим, які не платять", – додав Кучеренко.