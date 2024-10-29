НКРЕКП має запобігти збільшенню боргових проблем в енергетиці, - експерт

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має ухвалити рішення, які дозволять запобігти збільшенню боргових проблем на ринку електроенергії.

Про це заявив експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"І "Укренерго", і "Гарантований покупець", і виробники зеленої енергії, які не отримують оплат, є заручниками регулятора – НКРЕКП, який багато років, затверджуючи тарифи, вважає, що коштів вистачить. А їх, очікувано не вистачає, щоб здійснювати виплати без боргів", - заявив Прокіп.

Він нагадав, що минулого тижня на поверхню знову виринула проблема того, що ДП "Гарантований покупець" звернулось з позовом до НЕК "Укренерго" з приводу стягнення 6,5 млрд грн заборгованості за оплату послуги зі збільшення частки "зеленої" генерації.

Прокіп зазначив, що заборгованість "Укренерго" за послугу для ВДЕ сягнула 28,44 млрд грн.

На його думку, обговорення ідей того, що "Укренерго" нібито має право не платити борги під різними приводами несуть багато шкоди галузі та самій компанії.

"Проблемою адептів простих рішень є те, що вони на завжди оцінюються довгострокові наслідки. І це вже не говорячи про потенційні дефолти компаній, які відмовляться платити і наслідки цього для усього енергетичного сектору", - сказав Прокіп.

Він зазначив, що проблема боргів напряму впливає на активність зелених аукціонів, які держава проводитиме найближчим часом.

"От риторичне питання: хто довіриться новій моделі розвитку відновлюваної енергетики, якщо виявиться, що в якийсь момент буде дозволено не платити?", - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

За даними УВЕА, інвестори мають 4 ГВт проєктів вітроенергетики, які можуть бути побудовані в Україні в середньостроковій перспективі.