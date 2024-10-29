НКРЭКУ должна предотвратить увеличение долговых проблем в энергетике, - эксперт

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна принять решения, которые позволят предотвратить увеличение долговых проблем на рынке электроэнергии.

Об этом заявил эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"И "Укрэнерго", и "Гарантированный покупатель", и не получающие оплат производители зеленой энергии являются заложниками регулятора – НКРЭКУ, который много лет, утверждая тарифы, считает, что средств хватит. А их, ожидаемо, не хватает, чтобы осуществлять выплаты без долгов", - заявил Прокип.

Он напомнил, что на прошлой неделе на поверхность снова возникла проблема того, что ГП "Гарантированный покупатель" обратилось с иском к НЭК "Укрэнерго" по поводу взыскания 6,5 млрд грн задолженности за оплату услуги по увеличению доли "зеленой" генерации.

Прокип отметил, что задолженность "Укрэнерго" за услугу для ВИЭ достигла 28,44 млрд грн.

По его мнению, обсуждение идей того, что "Укрэнерго" якобы имеет право не платить долги под разными предлогами, несут много вреда отрасли и самой компании.

"Проблемой адептов простых решений является то, что они всегда оцениваются долгосрочные последствия. И это уже не говоря о потенциальных дефолтах компаний, которые откажутся платить и последствия этого для всего энергетического сектора", - сказал Прокип.

Он отметил, что проблема долгов напрямую влияет на активность зеленых аукционов, которые государство будет проводить в ближайшее время.

"Вот риторический вопрос: кто доверится новой модели развития возобновляемой энергетики, если окажется, что в какой-то момент будет позволено не платить?", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговой кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.

По данным УВЭА, инвесторы имеют 4 ГВт проектов ветроэнергетики, которые могут быть построены в Украине в среднесрочной перспективе.