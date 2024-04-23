НКРЕКП має забезпечити повне покриття витрат "Укренерго" для подолання боргової кризи, - Мінфін

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг має забезпечити повноцінне фінансування всіх витрат компанії «Укренерго» та зменшення її боргів, які є однією з причин фінансової кризи на енергетичному ринку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Міністерства енергетики з посиланням на інформацію від Мінфіну.
Згідно з повідомленням, Мінфін 8 квітня поточного року повідомив Міненерго про те, що держава має уникнути перекладання на держбюджет витрат щодо підтримки галузі зеленої енергетики.
"Доцільним є включення НКРЕКП витрат на виконання цих спецобов’язків у повному обсязі до тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії", - пояснює Мінфін.
Своєю чергою, Міненерго повідомляє, що на сьогодні заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ становить близько 30 млрд грн і основною причиною цієї заборгованості є борг за послуги з передачі електричної енергії у сумі близько 18 млрд грн.
"Борг переважно обумовлений наслідками воєнної російської агресії, що значним чином вплинула на увесь паливно-енергетичний комплекс України", - додали в міністерстві.
Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України не підтримує законопроєкт, розроблений НКРЕКП, щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики шляхом виокремлення необхідної компенсації з тарифу на передачу "Укренерго" в окрему надбавку.
В Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.
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