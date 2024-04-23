НКРЕКП має забезпечити повне покриття витрат "Укренерго" для подолання боргової кризи, - Мінфін

Згідно з повідомленням, Мінфін 8 квітня поточного року повідомив Міненерго про те, що держава має уникнути перекладання на держбюджет витрат щодо підтримки галузі зеленої енергетики.

"Доцільним є включення НКРЕКП витрат на виконання цих спецобов’язків у повному обсязі до тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії", - пояснює Мінфін.

Своєю чергою, Міненерго повідомляє, що на сьогодні заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ становить близько 30 млрд грн і основною причиною цієї заборгованості є борг за послуги з передачі електричної енергії у сумі близько 18 млрд грн.

"Борг переважно обумовлений наслідками воєнної російської агресії, що значним чином вплинула на увесь паливно-енергетичний комплекс України", - додали в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України не підтримує законопроєкт, розроблений НКРЕКП, щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики шляхом виокремлення необхідної компенсації з тарифу на передачу "Укренерго" в окрему надбавку.

В Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.