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НКРЕКП має забезпечити повне покриття витрат "Укренерго" для подолання боргової кризи, - Мінфін

Вівторок 23 квітня 2024 18:32
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НКРЕКП має забезпечити повне покриття витрат "Укренерго" для подолання боргової кризи, - Мінфін Фото% НКРЕКП має забезпечити повне покриття всіх витрат "Укренерго" для подолання боргової кризи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг має забезпечити повноцінне фінансування всіх витрат компанії «Укренерго» та зменшення її боргів, які є однією з причин фінансової кризи на енергетичному ринку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Міністерства енергетики з посиланням на інформацію від Мінфіну.

Згідно з повідомленням, Мінфін 8 квітня поточного року повідомив Міненерго про те, що держава має уникнути перекладання на держбюджет витрат щодо підтримки галузі зеленої енергетики.

"Доцільним є включення НКРЕКП витрат на виконання цих спецобов’язків у повному обсязі до тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії", - пояснює Мінфін.

Своєю чергою, Міненерго повідомляє, що на сьогодні заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ становить близько 30 млрд грн і основною причиною цієї заборгованості є борг за послуги з передачі електричної енергії у сумі близько 18 млрд грн.

"Борг переважно обумовлений наслідками воєнної російської агресії, що значним чином вплинула на увесь паливно-енергетичний комплекс України", - додали в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України не підтримує законопроєкт, розроблений НКРЕКП, щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики шляхом виокремлення необхідної компенсації з тарифу на передачу "Укренерго" в окрему надбавку.

В Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.

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