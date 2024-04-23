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НКРЭКУ должно обеспечить полное покрытие расходов "Укрэнерго" для преодоления долгового кризиса, - Минфин

Вторник 23 апреля 2024 18:32
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НКРЭКУ должно обеспечить полное покрытие расходов "Укрэнерго" для преодоления долгового кризиса, - Минфин Фото% НКРЭКУ должно обеспечить полное покрытие всех расходов "Укрэнерго" для преодоления долгового кризиса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должна обеспечить полноценное финансирование всех расходов компании «Укрэнерго» и уменьшение ее долгов, являющихся одной из причин финансового кризиса на энергетическом рынке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на письмо Министерства энергетики со ссылкой на информацию от Минфина.

Согласно сообщению, Минфин 8 апреля текущего года сообщил Минэнерго о том, что государство должно избежать перевода на госбюджет расходов по поддержке отрасли зеленой энергетики.

"Целесообразно включение НКРЭКУ расходов на выполнение этих спецобязанностей в полном объеме в тарифы на услуги по передаче и распределению электрической энергии", - объясняет Минфин.

В свою очередь, Минэнерго сообщает, что на сегодняшний день задолженность перед производителями электроэнергии по ВИЭ составляет около 30 млрд грн и основной причиной этой задолженности является долг за услуги по передаче электрической энергии в сумме около 18 млрд грн.

"Долг преимущественно обусловлен последствиями военной российской агрессии, что значительно повлияло на весь топливно-энергетический комплекс Украины", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины не поддерживает законопроект, разработанный НКРЭКУ, об изменении механизма финансирования отрасли зеленой энергетики путем выделения необходимой компенсации из тарифа на передачу "Укрэнерго" в отдельную надбавку.

В Европейской бизнес-ассоциации считают, что изменение условий стимулирования развития отрасли зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.

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