UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НКРЕКП має розглянути терміни зняття прайс-кепів на енергоринку, - Енергоспівтовариство

Фото: НКРЕКП має розглянути терміни зняття прайс-кепів на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Секретаріат Енергетичного Співтовариства рекомендує Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглянути терміни скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Енергоспівтовариства.

"В довгостроковій перспективі граничні ціни повинні відповідати вимогам Розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженнями (CACM) і Керівних принципів балансування електроенергії (EBGL). Однак, враховуючи шкоду генеруючим потужностям України, Секретаріат рекомендує НКРЕКП ретельно розглянути терміни зняття обмеження ціни", - йдеться в ньому.

В Секретаріаті наголосили, що скасування прайс-кепів позитивно вплине на безпеку постачання електроенергії та на ліквідність ринку.

Це пов’язано з тим, що внаслідок скасування прайс-кепів динаміка цін на українському енергоринку стане такою ж, як і в ЄС, що сприятиме імпорту електроенергії.

Раніше повідомлялося, що для покращення ситуації в енергетиці ціна на електроенергію має визначатися ринковими механізмами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія