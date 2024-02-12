НКРЕКП має надати інвесторам дорожню карту виходу енергоринку з боргової кризи, - експерт

"Ситуація зі станом розрахунків хронічна і погіршується, що є ознакою одразу двох криз. Це криза ефективності роботи енергетичних ринків. І криза ефективності держполітики в цьому сегменті", - сказав експерт.

За його словами, НКРЕКП за законом відповідає за цілий набір задач, де першою є - забезпечення ефективності функціонування енергетичних ринків.

"А наявність боргів, напевне, свідчить про таку неефективність. Ще нагадаю, що до безпосередньої задачі Регулятора відноситься збільшення частки відновлюваної енергетики в енергоміксі. І тут питання до Регулятора, чому на сьогодні мало того, що є кризова ситуація, чому немає сценаріїв вирішення цієї кризової ситуації?" - зазначив Безус.

На його думку, НКРЕКП вже найближчим часом має запропонувати хоча б професійному середовищу сценарій дорожньої карти вирішення ситуації з боргами на період максимум до 2030 року.

"Ми маємо отримати декілька сценаріїв і вже вести дискусії, якими інструментами ці сценарії підкріплювати", - додав експерт.

Він нагадав, що один з параметрів Енергетичної стратегії України до 2050 року це досягнення 25% частки ВДЕ в енергоміксі до 2030 року. Саме такий відсоток обговорюється під час поточної розробки Національного плану з енергетики та клімату.

"Розробка цього плану і параметр цей є знову ж таки ключем для подальшого євроінтеграційного процесу, який важливий і з політичного погляду для країни, щоб вона відбулася як член ЄС і для залучення інвестицій", - підсумував Безус.

Як повідомлялося, заборгованість Енергоатому щодо фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення складає 17 млрд грн, борг "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн.