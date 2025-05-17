НКРЕКП і Міненерго закликають зупинити покарання постраждалих компаній

За його словами, станом на 12 травня в українських газосховищах знаходиться лише 1,3 млрд кубометрів активного газу - на понад 30% менше, ніж на цей самий період минулого року.

"Існують 2 джерела наповнення - власний газовидобуток та імпорт. У зв'язку із масованими атаками рашистів на газовидобувні підприємства, видобуток газу у цьому році буде значно меншим порівняно із 2024-м", - повідомив Омельченко.

Він підкреслив, що ситуація ускладнюється тим, що газовидобувні компанії змушені платити штрафи за якість газу, яка погіршилася через пошкоджену обстрілами інфраструктуру.

"Необхідно, щоб НКРЕКП та Міненерго терміново вирішили проблему із штрафами газовидобувних підприємств за якість газу. Це не їх провина, що рашисти їм розбомбили УКПГ", - наголосив експерт.

За словами Омельченка, зволікання з вирішенням цього питання лише посилює кризу: "Невирішення даної проблеми тільки знижує темпи відновлювальних робіт й погіршує ситуацію із заповненням газосховищ".

На його думку, уряд має зробити вибір: або тимчасово відтермінувати виконання жорстких стандартів якості газу до завершення війни, або стикнутися зі ще більшим дефіцитом ресурсу взимку.

Нагадаємо, засновниця Національної асоціації видобувної промисловості України Ксенія Оринчак також заявила, що держава має підтримати газовидобувні підприємства, що постраждали від обстрілів, а не накладати на них штрафи за тимчасове відхилення від стандартів якості.