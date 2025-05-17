НКРЭКУ и Минэнерго призывают остановить наказание пострадавших компаний

По его словам, по состоянию на 12 мая в украинских газохранилищах находится лишь 1,3 млрд кубометров активного газа - более чем на 30% меньше, чем на этот же период прошлого года.

"Существуют 2 источника наполнения - собственная газодобыча и импорт. В связи с массированными атаками рашистов на газодобывающие предприятия, добыча газа в этом году будет значительно меньше по сравнению с 2024-м", - сообщил Омельченко.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что газодобывающие компании вынуждены платить штрафы за качество газа, которое ухудшилось из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры.

"Необходимо, чтобы НКРЭКУ и Минэнерго срочно решили проблему со штрафами газодобывающих предприятий за качество газа. Это не их вина, что рашисты им разбомбили УКПГ", - подчеркнул эксперт.

По словам Омельченко, промедление с решением этого вопроса только усугубляет кризис: "Нерешение данной проблемы только снижает темпы восстановительных работ и ухудшает ситуацию с заполнением газохранилищ".

По его мнению, правительство должно сделать выбор: либо временно отсрочить выполнение жестких стандартов качества газа до завершения войны, либо столкнуться с еще большим дефицитом ресурса зимой.

Напомним, основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак также заявила, что государство должно поддержать газодобывающие предприятия, пострадавшие от обстрелов, а не накладывать на них штрафы за временное отклонение от стандартов качества.