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НКРЕКП має вирішити проблему маніпуляцій на ринку електроенергії, - Оржель

Новини » Енергетика     25.02.2020 - 15:44
НКРЕКП має вирішити проблему маніпуляцій на ринку електроенергії, - Оржель
Фото: Олексій Оржель (РБК-Україна)

Маніпуляції на ринку спостерігались у січні-лютому поточного року

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), має розв'язувати проблему зловживань на ринку електроенергії, які спостерігались в січні-лютому поточного року. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає РБК-Україна.

"Регулятор має систему моніторингу, інструменти, якими він може впливати. Наскільки мені відомо, відбуваються публічні слухання. Але найближчим часом вони мають прийняти рішення, щоб не допустити тієї можливості, щоб не було того фактору, що навіть продаючи повітря, я йду на балансуючий ринок, і там з тими навіть штрафними санкціями все одно виграю", - сказав Оржель.

Як раніше писало РБК-Україна, НАЕК "Енергоатом" зазначав, що запропоновані Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), зміни до Правил ринку електроенергії, завдадуть збитків державним підприємствам.

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Новини України МинэнергоОлексій Оржель
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