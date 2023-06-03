У низці регіонів України заборонили відвідувати ліси: список та причина

Рятувальники зазначають, що з 1 по 3 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки ввели в:

західних областях (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської);

північних областях;

Вінницькій області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Херсонській області.

"За таких умов заборонено відвідувати ліси! Дотримуйтесь правил безпеки та не провокуйте пожежі на відкритих територіях", - пишуть у ДСНС.

Пожежі в Україні

За інформацією рятувальників, лише з початку року в Україні пожежі в екосистемі охопили 5394 гектари. Мирних жителів закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки, оскільки навіть один сірник може призвести до масштабного загоряння.