В ряде регионов Украины запретили посещать леса: список и причина

Спасатели отмечают, что с 1 по 3 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности ввели в:

западных областях (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской);

северных областях;

Винницкой области;

Николаевской области;

Одесской области;

Херсонской области.

"При таких условиях запрещено посещать леса! Соблюдайте правила безопасности и не провоцируйте пожары на открытых территориях", - пишут в ГСЧС.

Пожары в Украине

По информации спасателей, только с начала года в Украине пожары в экосистеме охватили 5 394 гектара. Мирных жителей призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности, поскольку даже одна спичка может привести к масштабному возгоранию.