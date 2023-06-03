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В ряде регионов Украины запретили посещать леса: список и причина

Фото: в ряде регионов Украины запретили посещать леса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины сегодня, 3 июня, действует запрет на посещение лесов. Это связано с пожарной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели отмечают, что с 1 по 3 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности ввели в:

  • западных областях (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской);
  • северных областях;
  • Винницкой области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области.

"При таких условиях запрещено посещать леса! Соблюдайте правила безопасности и не провоцируйте пожары на открытых территориях", - пишут в ГСЧС.

Пожары в Украине

По информации спасателей, только с начала года в Украине пожары в экосистеме охватили 5 394 гектара. Мирных жителей призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности, поскольку даже одна спичка может привести к масштабному возгоранию.

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