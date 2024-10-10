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В низці окупованих регіонах України припинили обслуговувати місцевих в лікарнях, - ЦНС

Фото: обслуговування в лікарнях припинилося через великі втрати РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

На тимчасово окупованих територіях сходу України місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення. Причиною цього стали високі втрати армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважні лікарі з Росії, є обслуговування солдатів армії РФ. У зв'язку з цим населення має самостійно їхати в інші міста та шукати лікарню, де їх приймуть.

До того ж у ЦНС зазначили, що без паспорта РФ росіяни загалом відмовляються приймати українців, крім випадків, коли мова йде про екстрену допомогу.

"Таким чином ворог не виконує основну вимогу міжнародного права до окупантів - забезпечення життєдіяльності регіону, а також розміщує військових в військових цивільних лікарнях", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про розміщення ворожих баз та складів, щоб наростити кількість успішних уражень противника і звільнити українські землі від російських загарбників.

Нагадаємо, цього літа стало відомо, що вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі, якщо не мають російського паспорта. Зокрема, їх не беруть на облік, у зв'язку з чим у жінок немає доступу як до медичного огляду, так і до соціальних виплат.

Також у липні в ЦНС повідомили, що в рамках розширення програми русифікації місцевого населення, росіяни змушують людей в окупації міняти довідки про інвалідність на російські.

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