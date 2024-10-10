В низці окупованих регіонах України припинили обслуговувати місцевих в лікарнях, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважні лікарі з Росії, є обслуговування солдатів армії РФ. У зв'язку з цим населення має самостійно їхати в інші міста та шукати лікарню, де їх приймуть.

До того ж у ЦНС зазначили, що без паспорта РФ росіяни загалом відмовляються приймати українців, крім випадків, коли мова йде про екстрену допомогу.

"Таким чином ворог не виконує основну вимогу міжнародного права до окупантів - забезпечення життєдіяльності регіону, а також розміщує військових в військових цивільних лікарнях", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про розміщення ворожих баз та складів, щоб наростити кількість успішних уражень противника і звільнити українські землі від російських загарбників.