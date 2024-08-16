У низці областей України знову оголошено тривогу через загрозу балістики

Зранку, 16 серпня, у низці областей України знову оголошена повітряна тривога через балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного-східного напрямку", - йдеться у повідомленні військових о 06:21.
Зазначимо, що у ніч з 15 на 16 серпня тривогу через загрозу балістики оголошували декілька разів.
Станом на 06:26, карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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