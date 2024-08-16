В ряде областей Украины снова объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Утром, 16 августа, в ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога из-за баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении военных в 06:21.
Отметим, что в ночь с 15 на 16 августа тревогу из-за угрозы баллистики объявляли несколько раз.
По состоянию на 06:26, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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