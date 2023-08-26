У низці областей України загроза атаки ударних дронів

Сьогодні, 26 серпня, в низці областей України оголосили про загрозу атаки ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командування Повітряних сил Збройних сил України
Станом на 21:50, загрозу застосування ударних безпілотників оголошено в двох областях України, а саме в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - додали в повітряних силах.
Карта повітряних тривог наразі виглядає так.
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