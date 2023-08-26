У низці областей України загроза атаки ударних дронів

Станом на 21:50, загрозу застосування ударних безпілотників оголошено в двох областях України, а саме в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - додали в повітряних силах.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так.