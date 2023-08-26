В ряде областей Украины угроза атаки ударных дронов

По состоянию на 21:50, угроза применения ударных беспилотников объявлена в двух областях Украины, а именно в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - добавили в воздушных силах.

Карта воздушных тревог выглядит так.