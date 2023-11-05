UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У низці областей України відключення світла через негоду

Фото: в Україні через негоду відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів. Відключення світла спостерігаються у восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через потужні пориви вітру знеструмлено 282 населені пункти:

  • у Київській області - 77;
  • Чернігівській - 77;
  • Одеській - 51;
  • Сумській - 27;
  • Полтавській - 21;
  • Хмельницькій - 13;
  • Дніпропетровській - 10;
  • Житомирській - 6.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок негоди без світла залишилися 14 858 споживачів. За даними Полтавської ОВА, знеструмлено 5455 абонентів.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на більшій частині України дощі. Вдень на Закарпатті очікуються сильні зливи. У центральних та південних областях дрібні опади.

При цьому на заході, півночі та сході можливі шквальні пориви вітру до 17-22 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься у межах +12 +17 градусів, а вночі опуститься до +9 +14 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрНегода в Українівідключеня світла