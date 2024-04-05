У низці областей України тривога через балістику та Ту-22м3

Станом на 15:10 повітряну тривогу оголошено у: Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Тривога пов'язана із загрозою балістичного обстрілу.

Повітряні сили також повідомляють що в акваторії Чорного моря помічено російський Ту-22м3. Ці літаки можуть запускати надзвукові ракети типу Х-22, які українська протиповітряна оборона ще жодного разу не перехопила.

Такі ракети неодноразово використовували для обстрілу мирних міст України. Вони потрапляли по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Зокрема, така ракета потрапила до житлового будинку у Дніпрі, внаслідок чого були сильні руйнування.

Більш детально про Ту-22м3 - у матеріалі РБК-Україна.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Атака росіян у ніч із 4 на 5 квітня

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе для південних регіонів – Запорізької та Дніпропетровської областей. Через деякий час після відбою тривог про загрозу "Шахедів" попередили мешканців Одеської області. Також через деякий час в Одесі було чути вибухи.

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