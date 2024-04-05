В ряде областей Украины тревога из-за баллистики и Ту-22м3

По состоянию на 15:10 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Тревога связана с угрозой баллистического обстрела.

Воздушные силы также сообщают, что в акватории Черного моря замечен российский Ту-22м3. Эти самолеты могут запускать сверхзвуковые ракеты типа Х-22, которые украинская противовоздушная оборона еще ни разу не перехватила.

Такие ракеты неоднократно использовались для обстрелов мирных городов Украины. Они попадали по гражданской инфраструктуре, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.

В частности, такая ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего были сильны разрушения.

Более подробно о Ту-22м3 – в материале РБК-Украина .

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Атака россиян в ночь с 4 на 5 апреля

Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе дронов-камикадзе для южных регионов – Запорожской и Днепропетровской областей. Через некоторое время после отбоя тревог об угрозе "Шахедов" предупредили жителей Одесской области. Также спустя некоторое время в Одессе были слышны взрывы.

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