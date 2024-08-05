UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В низці областей Україні повітряна тривога через "Шахеди": де є загроза атак

Фото: у Україні у деяких областях оголошена тривога через ворожі "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні через запуск російськими окупантами групи ударних безпілотників типу "Шахед" ввечері 5 серпня була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові інформували про загрозу ворожих дронів-камікадзе з півночі.

Так, фіксувався рух ударних БПЛА противника у Сумській області у бік Чернігівської області. Проте пізніше у Повітряних силах розповіли про рух ворожих повітряних цілей у північному регіоні в напрямку на захід.

"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Чернігівській області, рухаються в західному напрямку", - йдеться в повідомленні військових.

Пізніше у ПС оновили дані щодо руху дронів-камікадзе та зазначили, що вони прямують у бік Києва.

"Група "Шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, напрямок на Київ", - передали військові.

Згодом у ПС розповіли, що є загроза ударних БПЛА для Житомирської області.

Ще пізніше військові повідомили, що декілька груп ударних безпілотників ворога спостерігалися в Житомирській області, вони прямували курсом на захід. Після цього стало відомо про рух групи "Шахедів" у бік Рівненської області.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, сьогодні пізно ввечері в Україні крім дронової загрози, була також і ракетна.

Зокрема, на тлі попереджень про небезпеку застосування окупантами балістичного озброєння у Києві було чути вибухи, у столиці та в області працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні