В ряде областей Украины воздушная тревога из-за "Шахед": где есть угроза атак

Военные информировали об угрозе вражеских дронов-камикадзе с севера.

Так, фиксировалось движение ударных БПЛА противника в Сумской области в сторону Черниговской области. Однако позже в Воздушных силах рассказали о движении враждебных воздушных целей в северном регионе по направлению к западу.

"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Черниговской области, двигаются в западном направлении", - говорится в сообщении военных.

Позже в ПС обновили данные о движении дронов-камикадзе и отметили, что они направляются в сторону Киева.

"Группа "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление в Киев", - передали военные.

Позже в ВС рассказали, что есть угроза ударных БПЛА для Житомирской области.

Ночная воздушная атака

Напомним, сегодня поздно вечером в Украине кроме дроновой угрозы была также и ракетная.

В частности, на фоне предупреждений об опасности применения оккупантами баллистического вооружения в Киеве были слышны взрывы, в столице и области работали силы и средства противовоздушной обороны.