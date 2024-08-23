У низці областей України оголосили тривогу: існує загроза балістики

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Німеччини закликали своїх громадян утриматися від поїздок в Україну. Зі свого боку, тих німців, які вже перебувають в Україні, закликають терміново покинути країну. Це пов'язано з тим, що в районі Дня незалежності України 24 серпня можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва.

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