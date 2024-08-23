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У низці областей України оголосили тривогу: існує загроза балістики

Фото: люди перебувають в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Напередодні Дня незалежності України, 23 серпня, у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного-сходу", - йдеться у повідомленні о 23:25.

 

Оновлено о 23:36

У Чернігівській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях оголосили відбій тривоги.

Після цього у ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях. Проте ракетна небезпека зберігається для Сумської області.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:27 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Німеччини закликали своїх громадян утриматися від поїздок в Україну. Зі свого боку, тих німців, які вже перебувають в Україні, закликають терміново покинути країну. Це пов'язано з тим, що в районі Дня незалежності України 24 серпня можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва.

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