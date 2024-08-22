У низці областей України оголосили повітряну тривогу через ворожі ударні безпілотники

Ударні безпілотники противника потрапили у повітряний простір України з північного напрямку.

Так, спочатку військові інформували о 0:41 про загрозу через дрони ворога для Сумської області.

А потім розповіли, що був зафіксований рух російських ударних безпілотників через Сумську область в напрямку Полтавської області.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що БПЛА окупантів фіксується на півночі Полтавської області, й тримають курс на південний захід, а "Шахеди" з Сумської області прямують у бік Харківської області.

У вказаних областях була оголошена повітряна тривога. Жителів регіонів, де лунала сирена щодо загрози ворожих повітряних атак, просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правил "двох стін".

Ось як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз:

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, російські війська практично щодня завдають повітряних ударів по населених пунктах в Україні. Для цього противник часто застосовує дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" (росармія маркує їх як "Гєрань"), ракетне озброєння та авіабомби.

Так, приміром, вчора протягом ночі окупанти для атаки запустили по Україні 72 повітряні цілі. Силами і засобами ППО ЗСУ було збито 51 з них. А саме 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних "Шахедів" у 14 областях.

Крім того, 16 безпілотників РФ було втрачено під впливом радіоелектронних засобів протидії ЗСУ. Також один з дронів противника улетів до Білорусі, а другий - повернувся до російської Бєлгородської області.