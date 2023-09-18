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У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза пусків крилатих ракет

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 04:01
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У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза пусків крилатих ракет Фото: в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні вночі 18 вересня. Українців попередили про загрозу запуску крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза пусків крилатих ракет

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляють про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Людей закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".

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