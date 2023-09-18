У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза пусків крилатих ракет

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні вночі 18 вересня. Українців попередили про загрозу запуску крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляють про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Людей закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".