У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза пусків крилатих ракет
Фото: в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач РБК-Україна)
Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні вночі 18 вересня. Українців попередили про загрозу запуску крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляють про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
Людей закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".
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