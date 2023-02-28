У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

Сьогодні, 28 лютого, увечері у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Причиною є запуск іранських дронів-камікадзе росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.
Оновлено 00:34
В Київській області зафіксовано ворожий повітряний об'єкт, повідомили в ОВА.
"Сили повітряної оборони напоготові", - зазначили там.
Оновлено 00:17
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що звуки вибухів - це робота ППО, є збиття одного БПЛА.
Оновлено 00:15
В Кременчуці знову пролунали вибухи, повітряна тривога в регіоні триває.
Оновлено 00:03
Повітряна тривога продовжує ширитись. Її об'явили ще у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях.
Оновлено 23:43
У Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 23:04
Начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет заявив, що в цей раз росіяни можуть завдавати ударів не тільки по об'єктам інфраструктури.
"Не ігноруйте сигнали тривог, будьте у безпеці", - додав він.
23:00
"Увага мешканців, три ворожі "Шахеди" зафіксовані в районі Сум. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну небезпеку", - написав він.
Також Мельник додав, що ще один ворожий безпілотник зафіксували у районі Чернігова.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські військові обстріляли сім громад в Сумській областіта пошкодили приватні будинки.
Також ми писали, що росіяни сьогодні вивели у Чорне море п'ять носіїв "Калібрів".
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