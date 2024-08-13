В низці областей України оголошено тривогу через атаку ударних БпЛА

Армія РФ запустила в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, о 22:34 декілька груп ударних ворожих БпЛА почали захід із півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, західним курсом.
На даний момент, ворожі БпЛА з Сумської та Чернігівської областей, рухаються у напрямку Київської області.
Також ще декілька груп ворожих ударних БпЛА у Сумській області рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівську.
Крім того, о 23:15 було оголошено тривогу в Запорізькій області. Ворожі дрони рухаються через область у напрямку Дніпра.
Оновлено 23:44
Оголошено повітряну тривогу в Київській, Полтавській і Донецькій областях.
За даними військових, ворожі БпЛА рухаються з Сумської в Чернігівську область та у напрямку Київської області.
Також групи ворожих дронів у Чернігівській області рухаються південно-західним курсом та підлітають до Київської області.
Крім того, група "Шахедів" у Сумській області змінила напрям руху і зараз у Полтавській області рухається в напрямку Миргорода.
Оновлено 0:08
Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в Херсонській та Миколаївській областях. Декілька груп ударних ворожих БпЛА виявлені у Херсонській області, рухаються курсом на північний захід.
Станом на зараз карта повітряних тривог в Україні виглядає так:
Нагадаємо, в ніч на 13 серпня держава-агресор атакувала Україну ударними безпілотниками і балістичними ракетами. Сили ППО знищили 30 з 38 дронів типу "Шахед".
У Києві та багатьох областях через загрозу повітряних атак чотири рази за ніч оголошували тривогу.
Експерти пояснили, чому Росія почала частіше атакувати Україна північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.
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