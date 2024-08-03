В ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов и ракет

Поздно вечером, 3 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Причиной стали зафиксированные дроны и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, в 22.54 наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Военные сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения. Приблизительно в это время в Харькове были слышны звуки взрывов.

По состоянию на 23:10, в ПС предупредили об угрозе применения ударных вражеских дронов из Белгородской области. БпЛА двигаются к югу.

Через две минуты стало известно о крылатой ракете в Сумской области, которая двигалась в направлении населенного пункта Прилуки.

После этого на юге Сумской области была зафиксирована еще одна ракета, которая ориентировочно двигалась в Миргород Полтавской области.

"Первая крылатая ракета изменила направление также в направлении Миргорода", - добавили в ПС в 23:15, после чего призвали жителей Миргорода находиться в укрытиях.

В 23:18 стало известно о БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей - их направление южное.

Обновлено в 23:34

Военные сообщили об отбое ракетной опасности для Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областей.

Обновлено в 23:48

Военные сообщили, что БпЛА с Харьковщины заходят в Днепропетровскую область - направление движения Днепр.

Несколько новых групп ударных вражеских ударных БпЛА зафиксировано с юга в Херсонской области, их вектор движения северо-восток.

Также по информации ПС, БпЛА в Днепропетровской области изменили вектор движения в направлении Павлограда.

Обновлено в 23:56

Группа БпЛА приближается к Павлограду с севера.

Обновлено в 00:04

Беспилотники в Херсонской области изменили направление движения в сторону Николаева.

Обновлено в 00:17

БпЛА из Днепропетровской области заходят на Запорожье, вектор движения на юг.

Обновлено в 00:31

Дроны на западе и востоке Николаевской области, движутся в направлении Кировоградской.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:13 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях. Также сигнал тревоги продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.