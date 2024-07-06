У низці областей України оголошено тривогу: РФ запустила "Шахеди"

В Україні пізно ввечері, 5 липня, у низці областей оголосили тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування "Шахедів", які запустила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

О 22:43 військові повідомили про "Шахеди" на Сумщині, які тримали південно західний курс.

Згодом о 23:12 з'явились БпЛА у Херсонській області, їх курс був північно західний.

Вже о 23:32 інформації про ворожі дрони стало більше. Зокрема, у ПС повідомили, що:

група прямує на Миргород;

друга група прямує північно східніше Полтави. Курс південно західний;

третя група на півночі від Сум. Курс південно західний;

четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно західний.

Через декілька хвилин військові закликали мешканців Миргорода та Сум сховатись в укриття.

Наступної доби о 00:10, 6 липня, у ПС опублікували оновлення по "Шахедам". Зокрема:

група "Шахедів" прямуєна північно східніше Черкас. Курс південно західний;

друга група "Шахедів" на Сумщині. Курс південно західний;

третя група "Шахедів" на Дніпропетровщині. Курс на Камʼянське;

четверта група "Шахедів" на Кіровоградщині курс на Кременчук.

О 00:34 один з ворожих "Шахедів" рухався на Дніпро з півдня. Ще один з північного заходу.

"Пройдіть, будь ласка, в укриття!", - закликали у ПС.

Також о 00:37 військові знову зазначили, що є "Щахеди" у Сумах. Мешканців закликали залишатись в укриттях. До цього у місті вже повідомляли про звуки вибухів.

Оновлено о 01:03

Пізно вночі військові знову оновили інформацію про "Шахеди". Зокрема:

БпЛА на Сумщині тримає курс на Пирятин;

дрон на Полтавщині рухається на Кременчук;

безпілотник на північ від Дніпра тримає курс на схід.

Оновлено о 01:42

"Кропивницький - в укриття", - написали у Telegram каналі Повітряних сил ЗСУ.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:35 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та в Криму.