В Україні оголошено масштабну тривогу. У чому причина

Сигнал повітряної тривоги оголошено по всій території України. Попереджають про активність ворожої авіації на північному кордоні, а також зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Оновлено о 16:04.

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у всіх регіонах України. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написали Повітряні сили.

Оновлено о 16:15.

По всій Україні почали оголошувати відбої повітряних тривог.

Варто зауважити, що раніше було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації вздовж північного кордону. Також повідомлялось про пуски керованих авіаційних бомб по території Сумської області.

Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, у місті Конотоп, Сумської області, було чути звуки вибухів. Також Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет, які були помічені в районі Конотопу.

Оновлено о 15:55.

У частині областей оголосили про відбій тривоги, однак на сході все ще триває загроза обстрілу.

Станом на 15:41 тривогу оголошено у північних, центральних, східних та південних областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 березня, російські війська атакували дронами-камікадзе південні та центральні області.

Тоді ж у Харкові було зафіксовано падіння "Шахеда" у середмісті в районі приватних будинків. Дані про ймовірних постраждалих не надходили.

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