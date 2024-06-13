У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

У кількох південних та східних областях оголошено повітряну тривогу через атаку ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 22:42 військові повідомили про рух групи "Шахедів" з південного сходу курсом на Дніпропетровську область.
О 22:48 повідомлялося про рух безпілотників із тимчасово окупованих районів Херсонської області курсом на Миколаївську область.
Близько 23:00 військові повідомили, що група БпЛА рухається з тимчасово окупованої Запорізької області північно західним курсом.
Станом на 23:25, мапа повітряних тривог виглядає так:
Джерело: Карта повітряних тривог (t.me/alarmukraine)
Вдень у четвер, 13 червня, військові агресора вдарили ракетами по місту Новомосковськ Дніпропетровської області. Постраждали двоє дітей.
Також вдень у четвер пролунали вибухи в Дніпрі.
У середу, 12 червня, агресор обстріляв ракетами Кривий Ріг. Постраждали близько 30 людей, серед них є діти.
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