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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов"

Среда 05 июня 2024 23:12
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов" Фото: россияне вновь атакуют Украину дронами типа "Шахед" (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В ряде южных областей объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными дронами "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:14 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.

В 22:47 в Воздушных силах сообщили, что в данный момент "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области и движутся в северо-западном направлении.

В 23:19 военные уточнили, что очередная группа вражеских БпЛА в Херсонской области движется в сторону Днепропетровской области.

Кроме того, группа ударных БпЛА движется из Николаевской области в направлении Одесской области.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так:

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за &quot;Шахедов&quot;

Фото: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmukraine)

Напомним, 5 июня около 17:00 в Одессе прогремел взрыв.

Позже стало известно, что россияне ударили по гражданской туристической инфраструктуре в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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