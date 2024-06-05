В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:14 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.

В 22:47 в Воздушных силах сообщили, что в данный момент "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области и движутся в северо-западном направлении.

В 23:19 военные уточнили, что очередная группа вражеских БпЛА в Херсонской области движется в сторону Днепропетровской области.

Кроме того, группа ударных БпЛА движется из Николаевской области в направлении Одесской области.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Фото: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmukraine)