У низці областей України оголошена тривога: є загроза "Шахедів"

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про загрозу "Шахедів".

"Не ігноруємо тривоги там, де вони є", - додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, зранку РФ обстріляла Сумську область з мінометів, в результаті ворожої атаки загинули люди.

Також ми повідомляли, що росіяни зранку випустили по Костянтинівці дві ракети С-300 та здійснили чотири залпи з "Ураганів".

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.

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