У низці областей України несподівано лунала повітряна тривога: причини і подробиці

Що передувало

Близько 09:30 в Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли нібито про зліт Міг-31. Вже о 09:40 в областях, де було оголошено тривогу, пішли відбої. Водночас Повітряні сили не повідомляли про загрозу.



Що сталось насправді

Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький пояснив, що тривогу оголошували через збій.

"Повітряну тривогу оголосили через збій системи оповіщення на всеукраїнському рівні", - написав він у Telegram.

Як працює система тривоги

Нагадаємо, Повітряні сили постійно моніторять ситуацію в повітряному просторі над Україною та на сотні кілометрів за її межами. Однак дані про зліт російської авіації або вихід кораблів у море Україна отримує від західних партнерів.